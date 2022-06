Kampioensthriller in Dieren met een lach en een traan: ‘Geweldig, hier hebben we een jaar op gewacht’

VV Dieren-ESA (3-0) had zaterdag alles wat een finale van het voetbalseizoen nodig heeft. Zeshonderd bezoekers, vuurwerk, een megaspandoek, winnaars, verliezers, een lach, een traan, een kampioen en een verliezer.

Volledig scherm vv Dieren - ESA: vuurwerk en een magaspandoek. © Ben Gal

Zaterdag 4 juni zal met gouden letters worden geschreven in de geschiedenisboeken van vv Dieren. Uitgerekend in het jaar dat de fusieclub het 10-jarig bestaan viert gaf het vlaggenschip, onder leiding van het trainersduo Bram Wijnands en Vincent Courbois, de voetbalvereniging het mooist denkbare cadeau: Het kampioenschap van de derde klasse A in het zaterdagvoetbal en daarmee na vijf jaar een terugkeer in de tweede klasse.

De 3-0 thuiszege op de slotdag van de competitie tegen het Arnhemse ESA zorgde direct na het laatste fluitsignaal van arbiter John van Maanen voor ongekende vreugdetaferelen op het sfeervolle en zonovergoten Dierense sportpark Het Nieuwland, waar ruim 600 toeschouwers aanwezig waren bij het kampioensduel.

En grote teleurstelling bij het Arnhemse ESA, dat bij winst de nacompetitie op promotie had gehaald. Ook voor hen zit het seizoen er op, met lege handen.

(voor een prachtige fotoreportage ,zie onderaan dit artikel)

Quote Ik blijf ook volgend seizoen bij Dieren voetballen. Ik heb wel lang getwijfeld, want er was interesse van andere clubs Gianluca van der Wulp (vv Dieren)

,,Dit is super”, stamelde Dieren coach Bram Wijnands licht geëmotioneerd, terwijl er allerlei festiviteiten op het veld plaatsvonden. ,,Dit is mijn club en dan wordt je in je eerste seizoen als hoofdtrainer kampioen. Dat doet wat met mij en het is ook geweldig dat we het doen met allemaal Dierense jongens.”

Terwijl de fans massaal bezit namen van het veld hield voorzitter Marcel Caubo vanaf de hoofdtribune een toespraak en overhandigde hij daarna, samen met collega-bestuurder Marco Botermans, doelman Jonne Olyslager, een zelfgemaakte grote papieren kampioensbeker.

Volledig scherm Norbert van Engelenburg van vv Dieren kopt de 1-0 binnen, Job Seinen van ESA is net te laat. © Ben Gal

Kort daarna reikte KNVB vertegenwoordiger Ate Brunnekreef de bijbehorende kampioensmedailles uit aan aanvoerder Norbert van Engelendburg en kregen de spelers van de club ook nog eens kampioenshirts. De vreugde en het plezier spatte er vanaf bij iedereen die de Dierense voetbalploeg een warm hart toedroeg.

,,Hier ben ik voor teruggekomen”, sprak een blije Gianluca van der Wulp tussen alle plechtigheden door. ,,Kampioen worden met Dieren.”

De razendsnelle aanvaller keerde vorig jaar zomer terug van een meerjarig avontuur in de jeugd van De Graafschap en vond zijn plezier terug in het voetbal bij zijn oude club Dieren. ,,Ik blijf ook volgend seizoen bij Dieren voetballen. Ik heb wel lang getwijfeld, want er was interesse van andere clubs. Maar uiteindelijk kies ik voor Dieren, omdat het plezier voorop staat.”

Al na 5 minuten raak

De kampioenswedstrijd tussen vv Dieren en ESA was zaterdag meer spannend dan goed, zeker vanuit het oogpunt van de thuisploeg. De gasten uit Arnhem hadden veel meer balbezit, creëerden meer kansen maar scoorden wonderwel niet. De thuisploeg ging daarentegen wel efficiënt om met de mogelijkheden, die minder talrijk waren.

Al na vijf minuten zorgde Teun van Uum na een cornerbal voor de 1-0, nadat Norbert van Engelenburg een kopduel won van Job Seinen. Ook de 2-0, kort na rust, viel uit een cornerbal. Nu was het de naar MASV vertrekkende spits Andy Visser, die met een knappe kopbal in de bovenhoek ESA goalie Tim Schoofs passeerde. Vlak voor tijd bepaalde Milan Sanders uit een counter de eindstand op 3-0.

Volledig scherm Felicitaties van ESA aan vv Dieren trainer Bram Wijnands van vv Dieren. © Ben Gal

Het leidde tot een ongekende vreugde-explosie bij Dieren en dat nam grotendeels de pijn weg bij een drietal spelers van de kampioensploeg, die blessureleed kende op deze historische dag. Zo viel routinier Radjinher Banwari (35) al vroeg uit met een enkelblessure en moest hij daardoor de tweede helft volgen met een dikke enkel op één kruk, moest een andere routinier, Rick Verlaan (31), in zijn afscheidswedstrijd langs de kant blijven vanwege een knieblessure en werd jongeling Wouter de Wit(19) met de brancard van het veld gedragen vanwege een hevige krampaanval.

Uiterst zuur voor het drietal, maar het winnen van de titel nam veel pijn weg. ,,Dit is geweldig”, zei middenvelder Teun van Uum. ,,Hier hebben we een jaar op gewacht.”

Volledig scherm Tom Titarsolej van ESA dank het publiek en medespelers bij zijn wissel. Hij speelde zijn laatste wedstrijd voor ESA en en gaat het bij eersteklasser RKHVV proberen. © Ben Gal

Volledig scherm Doelpuntenmaker Andy Visser van vv Dieren (volgend seizoen MASV) bedankt het Dierense publiek. © Ben Gal

Volledig scherm Een megaspandoek.. © Ben Gal

Volledig scherm Grote blijdschap bij het trainersduo Bram Wijnands en Vincent Courbois van vv Dieren. © Ben Gal

Volledig scherm Vv Dieren keeper Jonne Olijslager heeft zijn shirt kort na het eindsignaal aan een paar vv Dieren supporters gegeven. © Ben Gal