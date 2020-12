Kart- en Ferrarigek Frits Wernsen (39) kan niet stoppen: ‘Kimi Räikkönen is 41 en rijdt nog Formule 1’

VideoHij wilde stoppen in 2020, het liefst op het WK in Portimão. ,,Maar ik ga geen afscheid nemen in dit door corona verpeste jaar’’, zegt karter Frits Wernsen (39).