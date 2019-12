Karttalent Georgina (16) hard aangepakt op het racecircuit; broer Jantje (6) naar de F1?

Georgina Driessen is niet een beetje snel. Ze is echt snel. Een talent in een sport die dankzij Max Verstappen bloeit. Maar een doorbraak naar Formule 1, voor een vrouw? Gelukkig heeft ook Jantje (6) het talent.

,,Hoeft niet in de krant”, onderbreekt Chris Driessen (41) dochter Georgina (16) als ze aanstipt dat papa bijna in een Formule 3-bolide reed. Aan de keukentafel legt Chris met tegenzin uit dat hij (te) laat met karten begon.



,,Ik was 18. Mijn resultaten werden steeds beter, de autosportbond belde om te vragen of ik een Formule 3-auto wilde testen. Mijn vrouw nam op en zei: ‘Mijn man is niet thuis.’ Toen ze hoorden dat ik getrouwd was, wist de bond: Driessen is geen jong talentje. Ze hadden alleen naar mijn uitslagen gekeken.”

Compleet autosportgek: de familie Driessen uit Arnhem-Zuid. Het begon met Opa Jan (71), ooit fanatiek autocrosser. Toen Chris en zijn vrouw Samira een zoontje kregen, riepen vader en zoon: Jantje stoppen we in een kart! Jantje is nu 6.



,,We hadden al een dochter, Georgina”, vertelt Samira. ,,Ze vroeg: waarom mag ik niet karten?” Lachend. ,,Ik snap dat Chris het niet voor zich zag, Georgina in een kart. Ze was en is een meisje-meisje.”



De verwachtingen zijn laag gespannen als Georgina op haar tiende voor het eerst in een kart stapt. Chris: ,,Dat was bij de kartbaan in Eefde. Ik dacht: wordt niks.”

Natuurtalent

Ze begon heel voorzichtig, stapvoets, herinnert Samira. ,,Maar Georgina was direct snel”, zegt Chris. ,,Na een paar maanden reed ze bij haar eerste wedstrijd vooraan.”

Quote Jongens willen niet van een meid verliezen. Chris Driessen, Vader van karttalent Georgina Trots: ,,Ze is een natuurtalent.”



Georgina - een meisje dat nadenkt voor ze antwoordt - vond karten meteen leuk. ,,Ik houd van de spanning en het toewerken naar doelen.”



Dat ze een meisje is, maakt het extra mooi, oppert Chris. ,,Het publiek vindt het prachtig. Maar ze wordt hard aangepakt. Jongens willen niet van een meid verliezen.” Georgina, bedachtzaam: ,,Je weet niet wat jongens denken.”



Chris: ,,Ik weet wat ik vroeger dacht: ik wilde niet ingehaald worden door een vrouw.”

WK

Of jongens haar extra hard aanpakken of niet, karten is een stevige sport. Riskante tackles horen bij voetbal, crashen is in de kartsport onvermijdbaar.



Chris herinnert zich een flinke botsing op het WK karten in Le Mans. ,,De ambulance racete naar Georgina toe. Nooit heb ik zo hard gesprint.” Gelukkig kwam Georgina ongedeerd onder een bovenop haar belandde kart vandaan.

Toegewijde familieweekenden

Al jaren staan de weekenden van de familie Driessen in het teken van karten. Chris: ,,We rijden een wedstrijd of trainen op de dichtstbijzijnde kartbaan. Die is in Genk.”



Raceweekends eindigen op zondag en beginnen op vrijdag. Omdat Chris op vrijdagochtend niet weg kan - hij heeft een eigen dakdekkersbedrijf - rijdt Georgina met opa Jan vooruit naar de betreffende kartbaan.



,,Op die vrijdagen krijg ik verlof van school. Het is leuk met opa, hij is superfanatiek”, zegt Georgina. ,,In al die jaren heeft hij één weekend gemist. Nu is het winterstop, maar opa staat alweer te popelen om te beginnen.”



Kartgezin: Georgina Driessen, vader Chris en broertje Jantje. (l-r)

Fanatiek

Georgina heeft haar racetalent inmiddels bewezen. In 2018 werd ze derde in het Belgisch-Nederlandse jeugdkampioenschap (GK4), dit jaar stapte de Arnhemse over naar de senioren. Georgina reed in een team met eigen monteur en eindigde als derde in het rookieklassement.



,,Volgend jaar ga zelf weer sleutelen”, onthult Chris, die meent dat er nog ,,meer in zit” en beaamt dat karten ,,een dure hobby is”.



Hoewel, hobby? Chris: ,,We zijn geen types die meedoen belangrijker vinden dan winnen. Mijn vader, Georgina en ik zitten muisstil in de bus als we zonder resultaat richting huis rijden.”

Stressvol

Karten kost niet alleen geld, zegt Samira, het vreet ook tijd. ,,Chris heeft heel wat verjaardagen van familie en vrienden gemist.”

Georgina zit in haar havo-examenjaar. Karten en school is soms een stressvolle combinatie. Schoolboeken gaan mee tijdens raceweekends. Georgina: ,,Maar vaak ben ik te moe om ze in te kijken."



Na de havo wil Georgina vwo doen. ,,Voor het karten is het een nadeel dat ze op hoog niveau leert. Doordeweeks is er geen tijd om te trainen. School gaat voor”, zegt Chris, die ,,supertrots” is op de goede cijfers van zijn dochter.



Georgina, die iets medisch wil studeren, is realistisch: ,,Karten is geen beroep, je verdient er geen geld mee.”

