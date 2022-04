Keeper maakt hattrick bij monsterzege Veluwezoom, MASV wint maar loopt periodetitel mis

MASV-Dalfsen 2-0, doelpunten: Jay Ax 1-0, Max Burgers 2-0.

Ondanks de zege was er sprake van enig chagrijn bij MASV. De Arnhemmers grepen immers naast de tweede periodetitel, die naar koploper ROHDA Raalte ging. ,,Dat is balen, maar het zegt iets over de veranderde verwachtingen”, concludeerde trainer Jan Oosterhuis die wees op de fraaie serie van zijn ploeg, die opgeklommen is naar de vijfde plek in de eerste klasse E. ,,De verschillen zijn maar klein bovenin, als we deze lijn door kunnen trekken is er wellicht nog meer mogelijk.”



Tegen laagvlieger Dalfsen vielen de treffers pas na de pauze. ,,Dat moeten we onszelf aanrekenen. Ook in de eerste helft kregen we kansen genoeg. Een nulletje of vijf was mogelijk geweest”, analyseerde Oosterhuis, die verrassend genoeg Yancey Baars in de basis zette. ,,Misschien wat vroeg na zijn knieblessure, maar de nood was hoog door schorsingen en blessures.”