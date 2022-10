Keepersproblemen bij handbalsters DFS Arnhem, coach Hilde Koehorst moet puzzelen

Volleybal­no­ma­de Kay van Dijk wacht op 1ste baby en 22ste! club: ‘Kunnen er nog wel een paar bij’

Kay van Dijk staat druk te boren in zijn huis in Slovenië. De 38-jarige Oosterbeker verwacht later dit jaar zijn eerste kind en brengt in afwachting van een volgend volleybalavontuur ‘het nest’ in gereedheid voor de komst van de kleine.

