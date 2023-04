Koploper Elsweide overklast Eendracht in restant, gehavend RVW kan Gelders Eiland niet bijbenen

,,We deden even goed mee, daarna liet Elsweide zien waarom zij verdiend op weg zijn naar de titel”, reageerde Eendracht-trainer Danny Nesselaar, die Robin van Woerkom in de slotfase rood zag krijgen voor commentaar op de arbiter. Elsweide-trainer Harun Köprülü gaf topscorer Mehmet Gökdemir rust. ,,Met hem hadden we nog meer kunnen scoren. Eendracht gaf ons alle ruimte om te voetballen. Een mooie zege, daarna hebben we met zijn alle gegeten bij Elsweide, het begin van het Suikerfeest.”

Ergün Cakir (2), Ali Nalbant, Selim Guzelyurt en Ahmed Bagici scoorden voor Elsweide, William Bonne namens Eendracht.

Klassegenoot RVW kwam donderdagavond in het inhaalduel met Gelders Eiland vooral na rust conditie tekort om nog weerstand te bieden. De ploeg uit Aerdt won met 5-1. Bij rust was het 2-1.

Het was voor elftalleider Fred Hendriks en assistent-trainer Henk van Capelleveen, die de afwezige hoofdtrainer Marcel Gerrist (werk) vervingen, een enorme puzzel geweest om een representatief elftal op de been te brengen. De gelegenheidsformatie was niet bij machte een nederlaag te voorkomen.

,,Voor rust konden we Gelders Eiland nog wel aardig partij geven”, blikte Hendriks terug. ,,Maar na rust, toen de 3-1 al snel viel, was de koek op. De opgetrommelde vervangers kwamen tekort, mede omdat een aantal van hen niet of nauwelijks traint of zelfs al maanden helemaal geen wedstrijd in de benen had.”



Niels Derks zette RVW nog op voorsprong, waarna Gelders Eiland het commando overnam en door Thijn van der Endt, Rik Blij, René Verpoort en Tom Jansen (2) een ruime overwinning binnenhaalde.

Volledig scherm RVW (donkere shirts), hier in actie tegen Dierensche Boys, was donderdag niet opgewassen tegen Gelders Eiland. © Gerard Burgers

Andere uitslagen:

3B: Pax-Concordia-Wehl 1-1

3C: DSZ-Rood Wit 0-1

4E: Heumen-Krayenhoff (di) 1-1, Overasseltse Boys-DIOSA 0-1

5C: SVGG-Ajax Breedenbroek (wo) 1-3, Den Dam-SHE (wo) 2-0, NVC Netterden-Babberich 1-0

