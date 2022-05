Kritiek op promotie laat ‘vertrekkende’ volleybalcoach Rebelle koud: ‘Meeste clubs zouden het ook zo doen’

Voetbal Arnhem e.o. OVC'85 wint met dubbele cijfers, vv Dieren oppermach­tig in derby tegen DVOV, rode kaart voor trainer Wodanseck

DIEREN - DUNO staat na een 3-2 nederlaag bij Achilles Veen (rust 0-2) nog maar net boven de streep in de hoofdklasse A. OVC'85 haalde in 2G vol uit tegen hekkensluiter Lelystad'67: 10-0. VV Dieren onderstreepte in 3A zijn titelaspiraties met een 4-0 overwinning in de derby tegen DVOV.

1 mei