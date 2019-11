Lisa Bosveld (24) uit Arnhem wint kickboksgevecht in 15 seconden

overzicht hockey Upward overklast Union in ‘Gelderse derby’

10 november Nijmegen – De hockeyers van Upward waren zondag in de ‘Gelderse derby’ een maatje te groot voor buurman Union. In Nijmegen zegevierden de Arnhemmers met 4-1. Upward nam daardoor de tweede plaats in de overgangsklasse A over van Zwart-Wit, dat met 3-3 gelijkspeelde in Hattem.