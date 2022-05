‘Marcel Gerrist-effect’ blijft nog uit bij RVW maar ‘we kunnen voor verrassing zorgen’

Staande ovatie voor leep puntertje VDZ-spits Izly, rake vrije trap vastgelegd met drone

Invaller Yassin Izly (20) was in de slotfase het goudhaantje voor VDZ tegen Brakkenstein: 2-1. De eerste competitietreffer van de jonge spits kwam op een uitstekend moment en betekende de vierde zege op rij voor de Arnhemmers. Na een mindere periode is VDZ on fire met als beloning de eerste plek in de strijd om de derde periodetitel. Volgende week wacht daardoor de kraker tegen Trekvogels, dat ook nog ongeslagen is in de derde periode.

2 mei