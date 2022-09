MASV in laatste minuut onderuit in Oss, zevenklapper Veluwezoom en Gökdemir blinkt direct uit bij Elsweide

voetbal Arnhem e.o.De zondagclubs leggen de eerste competitiewedstrijden van het nieuwe seizoen af. In dit overzicht alle uitslagen, doelpuntenmakers, hoogtepunten en reacties uit het amateurvoetbal in de regio Arnhem. Klik hier voor alle uitslagen en standen in het amateurvoetbal.

Dit artikel wordt regelmatig aangevuld

Eerste klasse D:

SV TOP-MASV 3-2

De competitiestart van MASV viel in het water. In Oss werd het in de laatste 3-2 voor TOP. Bij de Arnhemmers zat Jhon van Beukering samen met Jaimy Vahlkamp op de bank, omdat hoofdtrainer Dennis van Beukering vakantie viert op Ibiza. De voormalige prof sprak over een zeer zure nederlaag. ,,We hebben prima gespeeld en tachtig procent balbezit gehad. TOP hanteerde alleen maar de lange bal op hun snelle spits. Dan is het zuur als je zo’n wedstrijd verliest.”

Bij rust stond het 1-0 voor de thuisploeg door een treffer van Wouter Boons. ,,We hebben goede kansen gehad via Youri Roseboom en Fedor Venema, daar had er zeker eentje van in gemoeten”, oordeelde Van Beukering. Na de pauze, met Angelo Siep er bij als extra spits, viel snel de gelijkmaker via Youri Roseboom: 1-1. Maar snel lag de 2-1 in het net achter doelman van Marc van Ansem door Knud van den Heuvel. ,,We konden dus weer opnieuw beginnen. Via Joey van Wijnhoven werd het snel 2-2 en was er van alles mogelijk. Maar we brachten te weinig om het duel te beslissen. Dat dan ook nog de 3-2 valt (weer via Wouter Boons, MG) is balen. Persoonlijke fouten doen ons vandaag de das om. Een onterechte nederlaag, maar daar koop je weinig voor.”

Derde klasse B:

Pax-VVO 1-1

VVO kende een prima start in Hengelo tegen PAX. De snelle 0-1 van Ramon van Steenbergen was conform de verhoudingen. ,,Maar daarna werd het van onze kant minder. Dat lag ook aan de strijdwijze van PAX dat meer power in de strijd gooide”, sprak VVO-trainer Peter Gerritsen.

De 1-1 van Marijn van Haarlem lag dan ook voor rust al in het net. Na de pauze waren er goede kansen voor PAX, maar VVO herstelde zich naarmate het duel vorderde. In de slotfase was er nog een mooie kans voor Velpenaar Bas Korteling. ,,Over heel de wedstrijd genomen is een gelijkspel terecht”, vond Gerritsen.