MASV-trainer Jan Oosterhuis in gesprek met AVW’66

Oosterhuis (58) wil er niet omheen draaien dat er contact is geweest. ,,We hebben een goed gesprek gehad. Het is een mooie club met een prima organisatie. Komende week praten we verder, maar het gevoel bij mij is goed. Hopelijk is dat bij AVW’66 ook het geval. Op korte termijn verwacht ik duidelijkheid”, zegt de oud-prof die jarenlang assistent was bij De Graafschap en ook actief was bij Achilles Veen, vv Nijenrodes, FC Utrecht (jeugd), USV Hercules, Longa’30, DVC’26 en DUNO Doorwerth.