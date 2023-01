MASV’er Andy Visser stapt over naar Vitesse

ARNHEM – Andy Visser (18) maakt in de zomer de overstap van eersteklasser MASV naar het O21-elftal van Vitesse. Over de voorwaarden van de overstap, met een contract of op amateurbasis, is nog geen duidelijkheid.

Volledig scherm Andy Visser vertrekt in de zomer van MASV naar Vitesse. ,,Het heeft nog even tijd nodig om te bezinken, maar ik ben er superblij mee.” © Rolf Hensel

De fysiek sterke aanvaller wist in een viertal trainingen en twee oefenduels de profclub te overtuigen van zijn kwaliteiten. Visser, die in het lopende seizoen al vijf keer scoorde voor MASV, is er razend enthousiast over. ,,Het heeft nog even tijd nodig om te bezinken, maar ik ben er superblij mee”, zegt de spits die afgelopen zomer overkwam van vv Dieren.

Visser is dankbaar voor de medewerking van MASV dat de aanvaller toestond bij Vitesse op stage te gaan tijdens het seizoen. ,,Geweldig, dat ze alle medewerking hebben verleend om mij een stukje dichter bij mijn droom te brengen. De overstap naar MASV heeft me qua ontwikkeling goed gedaan. Dat komt ook doordat ik me er op mijn gemak en thuis voel.”

,,De komende maanden ga ik me focussen op school (examenjaar havo, MG) en het goed afsluiten van het seizoen bij MASV. Hopelijk kan ik vertrekken met een periodetitel, of nog mooier het kampioenschap.”

Compliment

Jaimy Vahlkamp, de technische man bij MASV, is trots op de overstap. ,,Voor ons is het jammer, maar we zien het als een groot compliment dat we een speler kunnen afleveren aan Vitesse. Het biedt ook perspectief aan andere talentvolle spelers. Met een goede ontwikkeling en presteren bij MASV val je op bij profclubs, dat is een mooi gegeven.”

