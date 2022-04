Max Cornelisse (17) is niet tevreden bij SML: ‘Dit was niks’

Slechts met dank aan doelman Lukas Grizell hielden de Arnhemmers een puntje over aan het potje (0-0).

De zelfkritiek droop er vanaf bij de middenvelder na het armetierige potje tegen RKSV Driel. ,,Nee, ik ben zeker niet tevreden. Ik moet me veel meer laten gelden en de bal hebben om het spel te verdelen en passes te geven”, sprak de zoon van oud-prof Tim Cornelisse en broertje van Vitesse-speler Enzo gedecideerd. ,,Dit was niks. Ik heb te veel achter de bal aan moeten lopen en kwam daardoor niet in mijn kracht.”