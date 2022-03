Moeniale laat iedereen schrikken tijdens derby Arnhemse Boys-VDZ: ‘Ik kon niet goed meer ademen’

In de 38ste minuut van het competitieduel uit de derde klasse C voelde de jonge Boys-verdediger opeens druk op zijn borst en kreeg ademhalingsproblemen. Hij ging er bij zitten en aan zijn gezicht was te zijn dat hij ook behoorlijk pijn had. Verschillende spelers verleenden direct hulp en de gealarmeerde ambulance was snel ter plaatste. De paniek was best groot, zeker omdat er gedacht werd aan hartfalen, maar achteraf liep het allemaal met een sisser af.