NEC zegt oefenduel bij DUNO in regio Arnhem om veiligheidsredenen af

Een woordvoerder van de Nijmeegse club bevestigt dat er met de veiligheidsdriehoek (burgemeester, justitie, politie) is gesproken over het oefenprogramma van NEC in aanloop naar het komende eredivisieseizoen. Daar paste het duel in Doorwerth (bij Arnhem) bij nader inzien toch niet in. Dit in verband met de rivaliteit tussen de achterban van NEC en die van Vitesse uit Arnhem.