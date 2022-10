Nieuwe lichting golftalent van de Rosendaelsche heeft grote schoenen te vullen op EK

Met hulp van google earth naar de Europese titel

Tot in de puntjes voorbereid én in vorm waren de golfers van de Rosendaelsche voor het EK clubteams in Portugal. De Arnhemse equipe werd na Houtrak (in 2004) pas de tweede Nederlandse winnaar van de European Men’s Club Trophy, een toernooi dat al sinds 1975 wordt gehouden.

29 oktober