Nieuwe update: Arnhemia trekt zich terug uit de competitie na opstappen trainersduo

ARNHEM - Arnhemia heeft zich teruggetrokken uit de competitie. Alle wedstrijden van de Arnhemse club in de vierde klasse B van het zaterdagvoetbal zijn uit het programma gehaald en ook alle resultaten worden geschrapt.

Gevolg is dat De Paasberg, ASV Zuid Arnhem, SDOO, DFS en SVHA hun overwinning tegen Arnhemia kwijtraken en de competitie met elf ploegen verder gaat.

De stap om zich terug te trekken volgt drie dagen na het opstappen van het trainersduo Marc Bronkhorst en Theo Groeneveld. ,,Ik was er helemaal klaar mee”, vertelde Bronkhorst eerder.

Volledig scherm Beeld uit de wedstrijd tussen Arnhemia (blauwe shirts) en ASV Zuid Arnhem. © Gerard Burgers

Bronkhorst maakte in de zomer zijn debuut als hoofdtrainer bij de Arnhemse voetbalclub, die net van de zondag was overgestapt naar de zaterdag. Drie maanden later hield de oefenmeester het al voor gezien. Groeneveld trok dezelfde conclusie.

Quote Er was geen grensrech­ter, geen teammana­ger en er waren te weinig spelers Marc Bronkhorst

Bronkhorst: ,,We hebben diverse gesprekken gevoerd met de spelersgroep. Aanleiding was het stuitende gedrag van spelers, onderlinge ruzies en het weinige respect naar staf en tegenstanders.”



Drie spelers van Arnhemia kregen afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen SVHA (2-0) de rode kaart.

Gebrekkige organisatie

Bronkhorst ergerde zich ook aan de volgens hem gebrekkige organisatie bij Arnhemia. ,,Er was geen grensrechter, geen teammanager en er waren te weinig spelers”, aldus de trainer die weinig steun van het bestuur voelde. ,,We moesten alles alleen doen.”

Arnhemia-voorzitter Edwin Vonk betreurt de woorden van Bronkhorst. ,,Het is niet allemaal correct wat er gezegd wordt. De teammanager was al opgestapt en de grensrechter zou Marc zelf regelen.”

Vonk vindt dat zijn bestuur goed functioneert. ,,Het zijn allemaal oud-voetballers, die weten wat er nodig is.”

Lankmoedig

Ook meent de preses dat er te lankmoedig met de spelers is omgegaan. ,,We hebben ons geschaamd voor wat er de laatste tijd gebeurd is. Met als triest dieptepunt de drie rode kaarten tegen SVHA.”

Bronkhorst was eerder twee jaar assistent bij ESA en twee jaar bij VVO. ,,Ik voelde me klaar voor het hoofdtrainerschap en had er veel zin in.”

De gedreven trainer rondt komende maand zijn TC 2 cursus af en laat zich niet ontmoedigen door de teleurstelling bij Arnhemia. ,,Ik sta open voor een nieuwe club.”

Opbouwen

Bij Arnhemia wordt volgens Vonk inmiddels hard gewerkt aan een nieuwe toekomst. ,,We moeten de club weer opbouwen en zorgen voor een positief imago”.

Dat zal nog een hele klus worden voor de vereniging uit Arnhem Zuid. De club moet op zoek naar spelers en wil ook de jeugdafdeling een boost geven. ,,Het zal tijd kosten, maar we zetten er met veel mensen de schouders onder”, aldus Vonk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.