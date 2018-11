Nijmeegse Jemyma deelt rake klappen uit en hoort bij beste acht op WK boksen

Lacruz verliest namens Team NL van Team USA

18 november Enrico Lacruz heeft gisteravond zijn partij in de interland Team NL vs Team USA verloren. De bokser uit Huissen legde het tijdens het zogeheten World Port Boxing toernooi in de Cruise Terminal in Rotterdam op punten nét af tegen Keyshawn Daniel Webster Davis, in de klasse tot 60 kg.