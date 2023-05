Ook dit jaar een streep door de Arnhem Cup

Rebelle grijpt naast bekroning van sterk seizoen in bekerfina­le

In een spannende finale ging de beker zaterdag aan de neus van de volleybalsters van Rebelle voorbij. De topvorm van de Dierensen (17 zeges op rij, in beker en derde divisie) bleek in de eerste eindstrijd in de clubhistorie niet genoeg om het topseizoen te bekronen met een prijs.