Ook Posbankloop kreunt onder post-corona-effecten: ‘Krijg het nauwelijks voor elkaar’

Jasmijn Lau na langslepen­de blessure naar EK: ‘Gaaf om in een vol Olympiasta­di­on te lopen’

Na kogelstootster Benthe König is Jasmijn Lau de tweede atlete van het Arnhemse Ciko’66 die naar de Europese kampioenschappen atletiek gaat. De Velpse liep driekwart jaar geen wedstrijden door een langdurige blessure aan haar voet en weet niet zo goed waartoe ze in staat is.

13 augustus