Oost-Arnhem breekt met trainer vlak voor start Korfbal League: ‘Geen klik met spelers’

Oorwassing Oost-Arn­hem in generale voor Korfbal League

10 januari ARNHEM - Oost-Arnhem heeft in de aanloop naar het seizoen in de Korfbal League een slechte generale beleefd. Na een prima wedstrijd tegen Bennekomse DVO (23-23) ging de ploeg van trainer Hugo van Woudenberg zaterdagmiddag in sporthal Valkenhuizen in het tweede en laatste oefenduel hard onderuit tegen DOS ’46: 19-29.