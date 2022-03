Oost-Arnhem gaat 'de koppen bij elkaar steken’ na ontluisterende degradatie Korfbal League

Tranen vloeiden er niet in het Arnhemse kamp, wel was sprake van teleurstelling na de afstraffing, zaterdagavond in Capelle aan den IJssel. Die teleurstelling betrof dan vooral de wijze waarop het verlies tot stand was gekomen. De Arnhemse ploeg was met de beste bedoelingen het veld ingestapt, maar na iets meer dan tien minuten stond er een ontluisterende 9-0 achterstand op het bord.