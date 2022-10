Oost-Arnhem schiet honderd keer, maar slechts elf keer raak; verbazingwekkende comeback Rebelle

KORDBAL

De korfballers van Oost-Arnhem hebben het eerste deel van de veldcompetitie in de ereklasse B afgesloten met een nederlaag. In Bennekom was de ploeg van coach Henco Pullen niet opgewassen tegen titelkandidaat DVO: 23-11 (11-5).

,,We hebben onszelf toch wel tekortgedaan”, meende Pullen. ,,Uit bijna honderd doelpogingen scoorden we maar elf keer. Het rendement lag veel te laag.” Dat Oost-Arnhem de kansen kreeg, noemde Pullen als positief punt. ,,Daar hadden we juist in de eerste wedstrijden moeite mee. Nu creëren we meer, maar dat moeten we wel omzetten in doelpunten.”



Oost-Arnhem is na vijf duels nog puntloos en staat onderaan. Consequenties heeft dat niet: uit de ereklasse vindt dit seizoen geen degradatie plaats. Noa Kapteyn, Fenna de Jong, Willemien Kragt en Mathijs Baerends scoorden allen twee keer voor Oost-Arnhem

Volledig scherm Oost Arnhem, eerder dit seizoen. © Rolf Hensel

Rheko (2C) verloor in Wezep met 17-13 bij Rood Wit. Een snelle 7-1 achterstand kon de Rhedense ploeg niet meer goedmaken. ,,We schoten in die beginfase niet met scherp, ook omdat Rood Wit veel druk gaf”, verklaarde coach Vincent Koch van Rheko de moeizame start. ,,Daarna scoorde Rood Wit ook niet meer zo vaak en bij rust hadden we bij een 8-5 achterstand het gevoel terug te zijn in de wedstrijd.”