Oost-Arnhem stomverbaasd na ‘call’ korfbalbond: ‘Hoor je ineens dat je niet kunt degraderen’

Onderschei­ding voor Veronique die G-team oprichtte bij Upward: ‘Zij zet niemand buitenspel’

ARNHEM - Veronique van der Schans-Klessens uit Arnhem is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze dankt de koninklijke onderscheiding aan haar inzet voor de Arnhemse hockeyclub Upward en diverse maatschappelijke organisaties in Arnhem en omgeving.

29 augustus