Oost-Arnhem zwaait toppers uit na jaar van uitersten: ‘Kampioenschap maakt het heel mooi’

,,Het zit erop”, zei Broenink, terugkijkend op twee mooie jaren bij Oost-Arnhem. ,,Ik heb gespeeld met mijn broers Thijs en Bas en mijn vrienden. Daar was het mij vooral om te doen. Jammer dat mijn andere broer, Emiel, door een knieblessure moest stoppen, maar hij was er als assistent-trainer het eerste jaar ook bij.”

Zijn laatste twee seizoenen waren ‘anders’. ,,De lege zaal in de Korfbal League in het eerste jaar was bijzonder, maar gelukkig was dat dit seizoen anders. Uiteindelijk wel gedegradeerd, maar op het veld zijn we weer kampioen geworden. Dat maakt me trots. Ik heb twee fantastische jaren gehad.”