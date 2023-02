Opnieuw nederlaag DUNO, knappe zege OVC'85 op de nummer twee

Chrisje (17) speelt puike partij bij wervelend Oost-Arn­hem: ‘Druk leg ik mezelf op, door de groep word ik juist geholpen’

De gulle lach op het gezicht was meer dan terecht. Chrisje Steenbergen, voor de vierde keer in de basis, had haar beste wedstrijd tot nu toe gespeeld. Met drie treffers had de 17-jarige korfbalster ook in de score nog een aandeel in de wervelende show die Oost-Arnhem in de thuiswedstrijd tegen Tempo had opgevoerd: 27-15 (13-3).

