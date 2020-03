Over de vloer bij wereldkampioen Estavana Polman: de kookkunsten van Van der Vaart en de Tokio-droom

overzicht handbal DFS Arnhem pakt ook kampioen Quintus

8 maart De handballers van DFS Arnhem hebben op de laatste speeldag van de reguliere competitie nog eens laten zien waartoe ze in staat zijn. De ploeg van trainer Fred Michielsen versloeg in eigen hal Quintus, koploper en kampioen in de eredivisie, met 36-29. Het was de zesde zege op rij van DFS, dat op een gedeelde vijfde plaats eindigde.