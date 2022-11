'Pitbull' Noa Kapteyn vindt een beetje druk best fijn en schittert bij Oost-Arnhem

De leerling verliest van de meester bij de hockey­clash tussen Arnhem en HCM

Arnhem tegen HCM. De vrouwelijke hockeyclash in de tweede klasse B, met 5-2 gewonnen door de bezoekers, was ook een strijd tussen de coaches Jamie Swiers (37) en Luc van Amelsfort (63), beiden woonachtig in Amersfoort. Een gevecht ook tussen de leerling en de meester, want ooit was Swiers een jaar de assistent van Van Amelsfort bij AMHC Amersfoort.

