Publiek de grote winnaar bij MASV-BVC, Arnhemia over de 100 tegengoals

VOETBALOVERZICHT

EERSTE KLASSE

MASV-BVC’12 503 (3-1). Marco Kilkens 0-1, Stephen van Beek 1-1, Youri Roseboom 2-1 en 3-1, Angelo Siep 4-1, Joost Loosen 4-2, Angelo Siep 5-2, Joost Loosen 5-3.

,,De toeschouwers zijn vandaag niets tekort gekomen”, oordeelde MASV-trainer Jan Oosterhuis tevreden. ,,Dat is inherent aan onze speelwijze. We spelen aanvallend en geven daardoor ook ruimte weg.” De thuisploeg werkte een opgelopen achterstand snel weg en had bij de pauze al een 3-1 voorsprong op zak.

Na rust werd het slordig bij MASV. ,,Er zat meer in. De score had hoger uit kunnen vallen”, sprak Oosterhuis die in de slotfase doelman Stéfan de Wolf zag uitvallen. ,,Hij trapte een bal weg. De knie was direct dik, dat ziet er niet goed uit”, concludeerde Oosterhuis die alle wissels al gebruikt had en daarom aanvaller Youri Roseboom in het doel moest zetten.

DERDE KLASSE B

SC Rheden-Gendringen: 1-1. Doelpuntenmaker Rheden: Gert Jan Jansen.

DVV-VVO: 0-0.

VVO pakte een punt in de uitwedstrijd in Duiven: 0-0. ,,Maar het was zeker geen saaie wedstrijd”, vond coach Peter Gerritsen. ,,Er gebeurde genoeg van aan beide kanten. We maakten ook beiden een goal, maar ze werden afgekeurd vanwege hands. Het was een open wedstrijd met denk ik een juiste uitslag, al kreeg DVV wel iets meer kansen.”