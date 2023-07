Pure liefhebbers rijden stad en land af om te voetballen: ‘Wij willen altijd en overal’

MASV huldigt topscorer Youri Roseboom en zwaait ‘kind van de club’ Angelo Siep uit

ARNHEM - Topscorer Youri Roseboom (23) is donderdagavond door MASV in het zonnetje gezet. De aanvaller had met 34 treffers een belangrijk aandeel in het kampioenschap van de Arnhemmers in de eerste klasse D.