Ramadan-slapte treft MASV, RKHVV maakt einde aan Arnhemse flow: ‘Niet mogen drinken, hakt erin’

De twee wedstrijden waren compleet tegengesteld. Was MASV in maart na de rust op inzet heer en meester, gisteren ontbrak in de tweede helft juist alle agressie in het Arnhemse spel. ,,Als we dezelfde instelling hadden kunnen opbrengen als in die eerste wedstrijd,” zei trainer Jan Oosterhuis, ,,hadden we ze vandaag weer opgevreten zoals toen.”