Redichem beleeft een vervelende middag in Eefde, DUNO laat het wéér afweten: vierde ketser op rij

Hoofdklasse A:

DUNO-Spijkenisse 1-2, doelpunt DUNO: Roy Talsma

Zaterdaghoofdklasser DUNO beleefde opnieuw een pijnlijke middag, ditmaal tegen Spijkenisse: 1-2. Het was alweer de vierde nederlaag op rij voor de club uit Doorwerth, die op de ranglijst nog net boven de nacompetitieplaatsen bungelt.

Doordat het veld in Doorwerth onbespeelbaar was na de vele regenval, ontving DUNO tegenstander Spijkenisse in Ellecom. De Zuid-Hollanders hadden voorafgaand aan het duel toch echt acht punten minder dan de ploeg van trainer Anoush Dastgir, maar dat was in de openingsfase bepaald niet te zien. Spijkenisse, de nummer voorlaatst, stapelde kans op kans en na 21 minuten was het verdiend raak via Daan Bourgonje: 0-1.

Daarna kwam DUNO nog een aantal keer goed weg, voor Roy Talsma er na een klein uur 1-1 van maakte. Daarna waren er kansjes op 2-1 voor DUNO, maar het was Spijkenisse dat scoorde: Mika Weerts schoot twaalf minuten voor het einde een rebound raak via de lat.

Oost

Tweede klasse G:

Lunteren-OVC’85 2-1

Derde klasse A:

ESA-Waalstad 4-0, doelpunten ESA: Sten Bonekamp, Daan Willemsen, Luuk Jansen en Job Seinen.

DVOV-ZZC’20

SC Eefde-Redichem 2-1 (1-1), doelpunt Redichem: Mick Smaling.

Redichem heeft aan het bezoek aan SP Eefde niet alleen een nederlaag over gehouden, maar ook een vervelend gevoel. ,,De scheidsrechter, de ambiance en het feit, dat wij niet onze beste dag hadden waren daar debet aan”, aldus trainer Maarten van de Kerkhof. ,, We begonnen goed komen op voorsprong, maar na de 1-1 zat het ons niet echt meer mee. Er wordt een zuiver doelpunt van Leon Brussen afgekeurd en vervolgens komen zij via een buitenspel goal uiteindelijk op 2-1. Nee, al met al een vervelende middag om snel te vergeten.”

VV Dieren-Excelsior Zetten 5-1 (3-0), doelpunten: Teun van Uum 1-0, Andy Visser 2-0, Teun van Uum 3-0, Sven Gerritsen 3-1, David Hilhorst 4-1, Gianluca van der Wulp 5-1.

Vv Dieren was zaterdag een maatje te groot voor hekkensluiter Excelsior Zetten. Al bij rust had de thuisploeg het verschil gemaakt, met onder meer twee goals van de jarige Teun van Uum.

Na rust ging het eenrichtingsverkeer op het doel van de pas 17-jarige Roy Cornelissen verder. Maar Dieren kon het grote overwicht niet omzetten in meer treffers. Een kwartier voor tijd kwamen de gasten zelfs terug tot 3-1 dankzij Sven Gerritsen, die Dieren doelman Jonne Olijslager met een mooie lob verschalkte.

Door een blunder van Excelsior keeper Cornelissen kwam de thuisploeg via invaller David Hilhorst dan eindelijk op de vierde treffer. In de laatste minuut bepaalde de razendsnelle Gianluca van der Wulp, die in de belangstelling staat van onder meer DUNO, de eindstand op 5-1.

Vierde klasse A:

De Paasberg-Quick 1888 9-1

Woezik-Zuid Arnhem 7-0

Vierde klasse B:

Kesteren-Wodanseck 5-1 (3-1), doelpunt Wodanseck: Maurice Cornielje

Wodanseck kont in- en tegen Kesteren geen potten breken. Opnieuw moest de ploeg van trainer Pascal Gertsen met een flink gemarkeerd elftal op pad.

,,Dat is helaas het beeld van dit seizoen. Nu moest ik onder andere keeper Maarten Davidse als spits opstellen. Als je dan ook weer snel op achterstand komt, dan is het al direct weer zorgen dat je de schade beperkt houdt. Toch hadden we de hoop dat we na de 3-1 van Maurice Cornielje weer wat terug in de wedstrijd zouden komen. Helaas lukte dat niet meer. Het seizoen toch op een positieve manier af sluiten is nu het devies.”

SDOO-CHRC

TOPKLASSE VROUWEN



FC Rijnvogels-Eldena 3-0

Topklasser Eldenia kon zich zaterdagmiddag niet herstellen van het midweekse pak slaag (10-2!) tegen DTS Ede. De Eldense voetbalsters verloren na opnieuw een vlotte achterstand met 3-0 van Rijnvogels, dat maar één plek hoger staat op de ranglijst. Al na twee minuten was het in Katwijk aan den Rijn raak voor de thuisploeg. Vlak daarna was het ook meteen 2-0.

Na rust probeerde Eldenia wel wat terug te doen, maar het enige doelpunt in de tweede helft was opnieuw voor Rijnvogels: 3-0.