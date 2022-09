Redichem-trainer ziet van Vitesse teruggekeerde zoon al na 3 minuten uitvallen; knotsgekke uitslag voetbalsters Eldenia

districtsbeker vallei Bekervoet­bal Vallei: Lunteren is te sterk voor Otterlo, doelpunten­fes­tijn bij VRC (5-5)

Lunteren is de bekercampagne begonnen met een 2-0 zege op Otterlo. In dezelfde poule was DTS Ede met 3-0 te sterk voor MASV.

18:15