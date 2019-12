Rheko-speler naar ziekenhuis met bloedende hoofdwond na ‘klap’; arbiter gaat beelden bekijken

De Rhedense korfballer gaat niet uit van opzet.



,,Ik heb mijn tegenstander nog even gesproken en hij zei dat het per ongeluk was. Ik schoot op de korf en mijn tegenstander wilde mij verdedigen. Na mijn actie kwam zijn onderarm of handpalm in mijn gezicht. Ik viel op de grond en zat onder het bloed.”



Ottevanger sprak ook nog met de arbiter. ,,Hij gaat de beelden bekijken en mocht daar iets uitkomen, dan hoor ik dat nog.”



Ottevanger zal hoe dan ook geen aangifte doen. ,,Ik ben zelf ook altijd fysiek aanwezig en dit soort dingen kunnen gebeuren. Nogmaals, ik ga er ook vanuit dat er geen sprake is van opzet.”