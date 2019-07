Rinkelende telefoon verstoort en beslist schaakduel in Open Nederlands kampioenschap

DIEREN – De openingsdag van de strijd om de Open Nederlandse schaaktitel ging om twee redenen verre van geruisloos voorbij. Door een rinkelende mobiele telefoon en het niet komen van veel buitenlandse spelers ging het meer over de randverschijnselen dan over schaken.

De organisatie werd onaangenaam verrast door het wegblijven van maar liefst twaalf buitenlandse spelers. Van het contingent Indiase spelers dat zou komen, bleven er acht weg en ook tweevoudige oud-winnaar Maxim Turov uit Rusland liet zich niet zien. Hierdoor zijn er nog slechts 19 buitenlandse deelnemers. Dat maakt het halen van een meester- of grootmeesternorm lastiger.



Een norm wordt gehaald als tegen sterke tegenstand goed gescoord wordt. Als extra eisen geldt dat tegen voldoende titelhouders en voldoende spelers uit andere landen gespeeld wordt. Die laatste eis vervalt als er 20 buitenlanders meespelen. ,,Dit is erg jammer, maar het is natuurlijk niet zo, dat een norm nu niet meer haalbaar is”, bleef perschef Peter Boel optimistisch.

Pot verloren door rinkelende telefoon

Deze teleurstelling was nog niet verwerkt of tegen het eind van de ronde diende de volgende tegenvaller zich aan. Een mobiele telefoon ging af en het geluid ging harder en harder. Arbiter Joost Jansen snelde op het geluid af. Het bleek de mobiele telefoon van Saha Suvrajit te zijn. Jansen kon niet anders de partij voor de Indiër verloren verklaren.



De mobiel mag sinds enkele fraudegevallen met schaakapps op de mobiel niet alleen niet meer aan staan, maar ook niet meer ‘op het lichaam’ gedragen worden. Een geluk bij een ongeluk was dat opponent Dimitri Reinderman een gewonnen stelling op het bord had. De zeven aanwezige grootmeesters wonnen allen en van hen ontsnapte alleen de Rus Vyacheslav Ikonnikov maar ternauwernood aan remise tegen ASV-er Pieter Verhoef.

Slechts drie regionale schakers wonnen