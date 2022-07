‘Rocker’ van DUNO draagt na 17 jaar de hamer over: ‘Kopje koffie, voorzitter?’ ‘Nou, als je wat anders hebt, vind ik dat ook wel lekker’

Uit Rusland gevluchte Ramina (18) is nu de beste van Nederland: ‘Hier kun je nee zeggen tegen de trainer’

Ramina Mansurova (18) ontvluchtte drie jaar geleden Rusland en is voor de tweede keer Nederlands kampioene schermen bij de jeugd. Ze komt twee keer in de week vanuit het AZC in Assen naar Arnhem om te trainen bij Scaramouche. ,,In Rusland trainde ik elke dag, wel drie uur lang.”

