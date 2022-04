Rondje langs de tennisbanen: TV Beekhuizen, ALTB en OTV popelen om ‘eindelijk’ weer voorjaarscompetitie te spelen

Helemaal stil hebben de tennissers in de voorbije twee ‘coronajaren’ niet hoeven staan. Racketsporten dansten, in tegenstelling tot veel andere (team)sporten, door een groot deel van de coronamaatregelen heen. In klein gezelschap en op afstand was een potje tennis en het snel groeiende padel meestal wel mogelijk. Een volledige competitie is echter al twee jaar – zeker in het voorjaar - niet gespeeld. Een groot gemis voor de verenigingen waar nu weer het hele weekend gestreden kan worden voor een vol terras, als het weer een beetje meezit.