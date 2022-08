Rozendaalse Veldtrail opent najaar voor hardlopers

Voetbalprogramma regio Arnhem Start voetbalcom­pe­ti­tie: MASV in Oss tegen SV TOP, DUNO naar SVL in Langbroek, derby's Arnhemia-De Paasberg en CHRC-Wodanseck

ARNHEM - MASV opent de voetbalcompetitie in de eerste klasse D op zondag 25 september in Oss tegen SV TOP, de amateurtak van de gelijknamige profclub. De eerste thuiswedstrijd voor de Arnhemmers is op zondag 2 oktober tegen Woezik uit Wijchen.

28 augustus