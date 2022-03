RVW kan het SC Westervoort niet lastig maken, monsterscore voor EDS uit bij Edesche Boys: 0-9!

Jarige Wodanseck-doel­man (57) kan nederlaag niet voorkomen

LIENDEN – Wodanseck veroverde afgelopen zaterdag, in het thuisduel met Uchta (0-0), het eerste punt in de vierde klasse B. Die opsteker leidde dinsdag in de inhaalwedstrijd tegen het hoog geklasseerde FC Lienden niet tot een positief vervolg. De ploeg van trainer Pascal Gertsen verloor met 2-1.

1 maart