RVW speelt met drie keepers tegen koploper, SC Rheden krijgt zeven tegengoals in één helft

EERSTE KLASSE E

TVC'28-MASV 6-1

DERDE KLASSE B

OBW - SC Rheden 7-0 (0-0)

SC Rheden leed zondagmiddag de dertiende verliespartij in achttien gespeelde wedstrijden. Met de zeven tegengoals in Zevenaar kwam het aantal tegengoals op liefst 65. Opvallend genoeg hield de ploeg van trainer John Farkas in de eerste 45 minuten het doel schoon. Maar na rust brak het doelpuntenfestijn los. Al in het eerste kwartier liep de score op naar 3-0, waarna de wedstrijd gespeeld was. OBW drukte door en uiteindelijk stokte de teller bij 7-0.

VVO - FC Trias 0-3

,,Zwaar geflatteerd”, zei coach Peter Gerritsen na de nederlaag van VVO. ,,We speelden eigenlijk fantastisch in de eerste 35 minuten en kregen ook een paar goede kansen. De tegenstander vertelde later dat ze dit seizoen nog niet zoveel kansen hadden tegen gekregen.” Maar de Velpse ploeg benutte de kansen echter niet en stond halverwege zelfs op achterstand door treffers van Camiel Klein Langenborg en Robin Stronks.

,,Dat was tegen de verhouding in”, vervolgde Gerritsen, die zijn ploeg na rust weer goed zag starten, maar andermaal de nodige kansen zag missen. Het werd uiteindelijk ook nog 0-3. Bij VVO maakten Thom Appeldoorn en Senna Vermaeten, beiden afkomstig uit O19, hun debuut in de hoofdmacht. ,,En dat deden ze goed”, complimenteerde Gerritsen tot slot de debutanten.

DERDE KLASSE C

GVA-Arnhemse Boys 7-4

Eldenia-HAVO 3-2

VDZ-Brakkenstein

SML-Beuningse Boys

VIERDE KLASSE D

Arnhemia-Sprinkhanen 0-6 (0-0)

Hekkensluiter Arnhemia ging andermaal stevig onderuit. ,,We hielden lang stand, maar als de 0-1 valt gaat het allemaal achteruit. Mentaal en conditioneel redden we het dan niet meer", sprak trainer Rasid Günes van Arnhemia. Metehan Aktas kreeg bij zijn rentree na blessureleed tweemaal geel.

Loo-SC Veluwezoom 1-5, doelpunten V'zoom: Maureno Stracquadaini (3), Jordy Dekker (2)

SC Veluwezoom werd in de strijd tegen degradatie bij de hand genomen door Maureno Stracquadaini, met drie goals en een assist de uitblinker bij de 5-1 zege in Loo. ,,Maureno speelde weergaloos vandaag. Hij scoorde met een heerlijke vrije trap en zijn assist op de 0-3 van Jordy was fantastisch", aldus Joop te Braak, bestuurs- en staflid van de Velpse ploeg. Veluwezoom staat nu zeven punten boven de nacompetitiestreep. ,,Winnen van concurrent Loil volgende week en we zijn hopelijk veilig", klonk Te Braak hoopvol.

RVW-Jonge Kracht 1-6 (1-2), doelpunt RVW: Luuk Hendriks.

RVW is met drie keepers in het veld stevig onderuit gegaan tegen koploper Jonge Kracht. Bij rust stond het 'slechts’ 1-2, in de tweede helft liepen de Huissenaren uit.



,,Het was vandaag weer hetzelfde liedje”, somberde trainer Peter van den Borden na afloop. ,,Door allerlei omstandigheden, maar vooral door de veel te smalle selectie had ik maar twaalf man tot mijn beschikking, waaronder drie keepers. Twee daarvan heb ik als veldspeler in moeten zetten. Na rust ging het kaarsje langzaam uit en dan loop je toch weer tegen een ruime nederlaag aan. Dat is helaas het beeld van dit seizoen, maar vrolijk word je daar niet van.”

VIJFDE KLASSE C

Dierensche Boys-Eendracht 3-3

SC EDS-SC Rijnland 2-0, doelpunten: Robin Verhagen (2).

SC EDS is weer terug in de titelrace. De ploeg uit Ellecom won met dank aan de 'Giraffe van EDS’ thuis met 2-0 van koploper SC Rijnland uit Lobith en verkleinde daarmee de achterstand tot vijf punten. Twee maanden terug bedroeg de achterstand nog liefst 13 punten.

Invaller Robin Verhagen maakte in de slotfase beide treffers. ,,Verhagen is onze Giraffe omdat hij zo lang is”, vertelde een blije voorzitter Erik Hekkers. Volgens de preses viel er op de zege weinig af te dingen. ,,We waren vandaag de bovenliggende partij.” Maar uiteindelijk moest er dus ‘Een Giraffe’ aan te pas te komen om het verschil in doelpunten uit te drukken.