SC Rheden grijpt koppositie, Roseboom op schot voor MASV

Eerste klasse D

Trainer Dennis van Beukering was vooraf beducht voor een lastig potje. ,,Vorige week heb ik Voorwaarts zien voetballen tegen WSV en dat zag er goed uit. Bereid je goed voor heb ik de jongens voorgehouden, want deze ploeg steekt veel energie in een wedstrijd.” Van Beukering was na afloop zeer te spreken over zijn ploeg. ,,Het tactische plan is prima uitgevoerd en daarnaast is er keihard gewerkt. Collectief een prima prestatie”, oordeelde Van Beukering, die meerdere uitblinkers zag en zich de komende weken wil mengen in de strijd om de bovenste plaatsen. ,,De Bataven is voorlopig de te kloppen ploeg. Wij doen daaronder goed mee met enkele andere ploegen. Het worden interessante weken.”