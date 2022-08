SC Veluwezoom in twee finales: Rheden Cup en toernooi Eldenia

VV Dieren is zaterdag de opponent van SC Veluwezoom in de finale van de Rheden Cup. De Dierenaren klopten VVO op het veld van gastheer DVOV met 2-0 en speelden gelijk tegen SC Rheden (0-0). Dat was genoeg voor een plek in de eindstrijd, omdat VVO in het derde duel te sterk was voor SC Rheden: 1-0.