Scaramouche topfavoriet op ‘eigen NK’ in Arnhem

,,Na deze prestatie moeten we ook Nederlands kampioen worden”, erkent Tristan Tulen, die met broertje Rafaël Tulen, David van Nunen en Ruben Derksen in Turkije als nummer 24 van de plaatsingslijst vijf sterke landen versloeg. ,,Dat was voor ons zelf ook een schok. We wisten dat we op een goede dag twee toplanden op rij kunnen verslaan, maar vijf?”

Spierpijn

Oranje wees onder meer Frankrijk (de wereldkampioen) en Zuid-Korea (brons op de laatste Olympische Spelen) terug. Zaterdag had Tulen al brons gewonnen in de individuele wedstrijd. ,,Ik had zondag behoorlijk wat spierpijn in de benen. In de teamfinale was Kazachstan iets beter en slimmer. Dit was de eerste teamwedstrijd die meetelt voor de olympische ranking, dit is voor ons de best mogelijk start. De beste vijf gaan naar de Spelen.”