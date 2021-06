Selena Piek over topsport en burn-out: ‘Bij de masseur op tafel ben ik in janken uitgebarsten’

Op, was ze. Léég. Selena Piek keerde vorige maand als bronzenmedaillewinnares op de EK badminton in Kiev doodvermoeid terug in Arnhem. Met een tas vol vuile was en een loodzwaar vooruitzicht voor de 29-jarige badmintonster uit Arnhem: toernooien in Maleisië en Singapore, met alle bijbehorende quarantaineregels en puur om haar ranking voor de Olympische Spelen in Tokio te beschermen.