SML barst van de uitdagingen, kantine om half vijf dicht, mager sportief resultaat en: ‘Kandidaat-bestuursleden kunnen zich melden’

ESA pakt AVW’66 op veld met kuilen en gaten, coach laat dug-outs verplaat­sen wegens ‘geschreeuw vanaf tribune’

ESA is het nieuwe voetbalseizoen goed begonnen. De eerste officiële wedstrijd, in het kader van de districtsbeker, tegen AVW’66 uit Westervoort werd zaterdagmiddag in winst omgezet door de Arnhemse ploeg: 3-2.

4 september