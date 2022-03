SML helpt Eldenia met gemiste strafschop in het zadel, keepersprobleem wordt RVW fataal tegen SV Basteom

Arnhem eo Dieren verrast koploper FC Zutphen en haakt aan in titel­strijd, eindelijk driepunter voor OVC’85

DIEREN/OOSTERBEEK - Aanhaken of afhaken was dinsdagavond het devies voor zaterdagderdeklasser Dieren bij aanvang van de topper op eigen veld tegen de ongeslagen koploper FC Zutphen. Het werd aanhaken, want de ploeg van trainer Bram Wijnands won in een enerverende topper met 4-3.

15 maart