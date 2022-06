SML ziet elftal vertrekken, buslading spelers in én uit bij DUNO; de overschrijvingen in het Arnhems amateurvoetbal op een rijtje

Sander Kok speelt een week na hartklach­ten weer en hoe! Eendracht Arnhem naar de finale: ‘Was wel schrikken’

Eendracht Arnhem speelde zondag tegen EDS in de finale van de nacompetitie om een plek in de vierde klasse. Na een zeer enerverend potje wonnen de Arnhemmers in en tegen Voorst (3-4).

12 juni