Sprookje Jemyma Betrian eindigt in halve finale, Fontijn naar finale

WK boksen Jemyma Betrian tegenover Duitse in halve finale WK boksen

9:12 NEW DELHI - Het sprookje van Jemyma Betrian gaat vandaag een nieuw hoofdstuk in. De boksster (27) uit Nijmegen, die traint bij Boks Academie Nijmegen en Kickboxing Arnhem, staat vanmiddag tegenover de Duitse Ornella Wahner in de ringvoor een plek in de finale van de WK boksen in New Delhi , India.