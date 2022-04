Studio Sport-presentator Sjoerd van Ramshorst wordt gehuldigd bij DVOV

Bij De Treffers weggestuur­de Bo van Essen haalt zijn gram met drie goals namens TEC: ‘Eerste hattrick in tweede divisie’

Na één seizoen hadden ze het in Groesbeek wel gezien. Bo van Essen hoefde niet langer in het shirt van De Treffers te voetballen. Zijn antwoord was bikkelhard: een hattrick namens TEC (0-4).

3 april