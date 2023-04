Tennistalent Rein Koenders: Van een doodlopend straatje in Rozendaal naar de hoofdklasse

Tiental RVW knokt zich naar tweede zege van het seizoen en draagt rode lantaarn over aan Dierensche Boys

HEELSUM – RVW heeft in het inhaalduel in de vijfde klasse C tegen Den Dam voor een verrassing gezorgd door met een eclatante 4-1 zege van de drassige grasmat af te stappen. Het was voor de ploeg van trainer Marcel Gerrist pas de tweede zege van het seizoen.